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        Sinop'ta alt geçit duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:02
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        Sinop'ta alt geçit duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

        O.U'nun kullandığı 57 KF 835 plakalı kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu Bostancılı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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