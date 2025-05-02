Sinop'ta alt geçit duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
O.U'nun kullandığı 57 KF 835 plakalı kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu Bostancılı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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