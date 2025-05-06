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        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:17 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:17
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        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Sinop’ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte kaçak, sahte içki ve yasa dışı içki imalatında kullanılan ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Ayancık ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlının yakalandığı ifade edilen açıklamada, yapılan aramada 632 litre sahte içki, 141 litre etil alkol, 4 damıtma düzeneği, 5 varil, 2 bin 848 paket maya ve 2 mutfak tüpünün ele geçirildiği belirtildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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