Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ayancık ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlının yakalandığı ifade edilen açıklamada, yapılan aramada 632 litre sahte içki, 141 litre etil alkol, 4 damıtma düzeneği, 5 varil, 2 bin 848 paket maya ve 2 mutfak tüpünün ele geçirildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte kaçak, sahte içki ve yasa dışı içki imalatında kullanılan ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

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