Ayancık'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere ayrıca trafik ve sağlık araçları tanıtılarak broşür ve boyama defteri gibi hediyeler dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte, emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

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