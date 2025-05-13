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        Boyabat'ta hükümlülerce çevre temizliği gerçekleştirildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde hükümlüler tarafından çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:32
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        Boyabat'ta hükümlülerce çevre temizliği gerçekleştirildi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde hükümlüler tarafından çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Boyabat Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden 11 hükümlü, ilçenin Kalebağı Mesire Alanı'nda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

        Belediye Başkanı Hasan Kara, etkinliğe ilişkin gazetecilere, ilçeleri adına yapılan bu hizmeti son derece kıymetli bulduklarını söyledi.

        Bu tür projelerin toplumsal faydayı artırdığına dikkati çeken Kara, “Bu vesileyle başta Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen saha personelimize ve projeye katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Boyabat Belediyesi olarak çevreyi korumaya, toplumsal fayda üretmeye ve sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

        Galeri
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