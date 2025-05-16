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        Sinop'ta 17 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Sinop'ta 17 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:28
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        Sinop'ta 17 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Sinop'ta 17 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

        Engelliler Haftası dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen etkinlikte kamuflajlarını giyen gençler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin töreni yapıldı.

        Törenle yemin eden 17 engelliye, asker künyeleri ve terhis belgeleri takdim edildi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, burada yaptığı konuşmada, askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun gururunu bir ömür boyu yaşadığını söyledi.

        Engelli vatandaşlara yönelik temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından bu yana uygulandığını anımsatan Başaklıgil, şöyle konuştu:

        “Türkiye Cumhuriyeti jandarmasına temsili askerlik için gelen 17 vatandaşımız askeri üniformalarını giyerek gurur ve onurla karşımızda durmaktadır. Sevgili Mehmetçikler büyük bir coşkuyla kendilerini vatana adamak için yemin ettiler. Hiçbir engelin onların azmini kıramayacağını herkese göstermiş oldular. Askerlik yeminleri yüce Türk milletine, jandarma teşkilatına, ailelerine ve kendilerine hayırlı, uğurlu olsun.”

        Ayrıca programda, jandarma köpekleri gösteri sundu ve jandarma envanterinde yer alan silahların tanıtımı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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