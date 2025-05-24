Sinop'ta yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım ve Tadım etkinliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, belediyeler, Sinop Üniversitesi, kadın kooperatifleri, gastronomi dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından kente özgü coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Mantı, ıslama, tirit ve nokul gibi Sinop'a özgü ürünlerin sergilendiği ve tadıldığı etkinlikte, katılımcılara yöresel lezzetlerin yapımı ve tarihi geçmişiyle ilgili bilgiler de aktarıldı.

Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerini yoğun bir katılımla yapmaktan ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Türk mutfağının zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu ve bunun gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önem taşıdığını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu zengin mutfak kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Sağlıklı ve yerel tohumlara dayalı olarak mutfağımızı geliştiriyoruz. Bizim şu an 12 tane tescilli ürünümüz var. Bunun 7 tanesi gıda üzerine. Gazidede domatesi, nokul, mantımız bunlara birer örnek. Yine deniz ürünü olarak lakerdamız. Bunlar gibi sağlıklı ve yerel ürünlerle sağlıklı kuşaklar yaratmak en büyük arzumuz."