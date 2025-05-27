Gerze'de fabrika çalışanlarına yangına müdahale eğitimi verildi

Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürü Serkan Kandemir, bu tür eğitimlerin çalışanların güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, eğitim faaliyetlerinin farklı iş yerlerinde devam edeceğini kaydetti.

Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince fabrika personellerine yangın sırasında yapılması gerekenler anlatılarak uygulamalı olarak müdahale eğitimi gerçekleştirildi.

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