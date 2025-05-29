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        Sinop'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı

        Sinop'ta, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:41 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:41
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        Sinop'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı
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        Sinop'ta, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğinde 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler halat çekme, labut devirme ve yakan top gibi geleneksel oyunlar oynadı.

        Şenliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, çocukluğun hayatın en değerli dönemi olduğunu söyledi.

        Geleneksel oyunların unutulmayarak yaşatılmasının çok önemli olduğunu anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Çocukluk hayatın en değerli dönemi. En güzel anılarımızı orada barındırıyoruz. Çünkü oyunla büyüdük. Mahallemizde, sokağımızda arkadaşlarımızla günlerimizi geçirdik ama maalesef kırsaldan kente göçle beraber oyun alanlarımız daraldı. Şimdi tekrar yeşil alanlarımızı, oyun alanlarımızı, okullarımızdaki oyun alanlarımızı genişletiyoruz. Bir yanlıştan dönüyoruz. Doğru olana koşuyoruz. İşte şimdi burada bizim geçmişimizdeki oyunlarımızı, çocuklarımızla paylaşıyoruz. Nesilden nesile de aktaracağız."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise geleneksel oyunların çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal yönden gelişmelerine katkı sunduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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