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        Gerze'de Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi açıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:04
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        Gerze'de Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi açıldı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi binasında açılan sergide, yıl içinde açılan çeşitli kurslarda kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

        Sergi açılışına katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, kursiyerler tarafından ortaya konulan ürünlerin her birinin çok değerli olduğunu söyledi.

        Emek ve gayretlerinden ötürü kursiyerlere teşekkür eden Arabacı, daha sonra sergiyi gezerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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