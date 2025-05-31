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        Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:40
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        Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçe merkezinde seyreden Furkan Demirkol idaresindeki 57 ABF 001 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde motor kısmından alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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