"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Sinop'ta anıldı

İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Sinop'ta etkinlik düzenlendi.

Aşıklar Sahili'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte dualar edildi.

Burada toplanan grup adına açıklama yapan Sinop İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koca, 2010 yılında İsrail tarafından Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırıda bulunulduğunu hatırlattı.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün yıllardır sürdüğünü vurgulayan Koca, "Kardeşlerimiz o gemide şehit edildi. Onlar insanlık için yola çıkmışlardı. Onlar bir dilim ekmek, bir kutu ilaç için hayatlarını feda ettiler. Unutmadık, unutturmayacağız." dedi.