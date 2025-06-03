Ayancık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulunda 2024-2025 akademik yılın ardından mezuniyet töreni yapıldı.

Gazi Stadı’nda düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, üniversite olarak öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak pırıl pırıl bir gençliğe sahip olduklarını vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi mezun etmenin heyecanını, pırıl pırıl gençlerimizi hayata uğurlamanın, ülkemize kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyorum."

Bayrak’ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket takdim edildi. Ardından dönem birincisi Deniz Çıvgın, mezuniyet kütüğüne dönem birincisi plakasını çaktı.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.