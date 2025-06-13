Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

        Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakam Celal Güngör, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Durağan ilçesinde Kaymakam Celal Güngör, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güneş ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Kaymakam Güngör, heyettekilerle bir süre sohbet etti.

        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Güngör, jandarmanın milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyledi.

        Vatan ve millet uğrunda şehit olan jandarma personelini rahmetle andıklarını vurgulayan Güngör, "Bu uğurda gazi olan tüm kahramanlarımıza minnet ve saygılarımı iletiyorum. Allah onlardan bir kez daha razı olsun. Bu vesileyle şehitlerimizi saygıyla anıyor, Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması h...
        Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması h...
        Sinop'ta 100 öğrenci tarihi binada melodika dinletisi sundu
        Sinop'ta 100 öğrenci tarihi binada melodika dinletisi sundu
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Fabrikada çıkan yangında yemekhane kullanılamaz hale geldi
        Fabrikada çıkan yangında yemekhane kullanılamaz hale geldi