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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:47
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 18 gram ham maddeyle 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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