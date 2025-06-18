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        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle öğrencilere halk oyunları öğretiliyor

        Sinop'ta hayata geçirilen "Halk Oyunlarımız Mirasımızdır Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, halk oyunları öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:33
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        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle öğrencilere halk oyunları öğretiliyor
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        Sinop'ta hayata geçirilen "Halk Oyunlarımız Mirasımızdır Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, halk oyunları öğreniyor.

        Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Valilik tarafından hayata geçirilen projeyle il genelindeki tüm ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere halk oyunları eğitimi veriliyor.

        Milli kültürün yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan projeyle öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının da artırılması hedefleniyor.

        Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen halk oyunları gösterisine katılarak öğrencilerle halk oyunları oynayan Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, kültürel mirasa sahip çıkmanın bilimsel ve teknolojik faaliyetler kadar önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de milli değerlerin öğrenilerek nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkatin çekildiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Biz de milli eğitim politikaları çerçevesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Halk oyunları sadece bir eğlence değil, nesilden nesile milli kültürün devamını sağlamaktır. Okullarımızda bunu öğretmeye çalışıyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokulda öğrencilerimize Anadolu'da milletimizin kültüründe var olan halk oyunlarını öğretiyoruz. Böylece çocuklarımız bu oyunu oynarken aynı anda büyük bir coşkuyu yaşıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz birlik ve beraberliği, birlikte bir iş başarma duygusunu daha küçük yaşlarda öğreniyor. Öğretmenlerimize çok güveniyoruz. Onların büyük gayretleriyle güzel işler ortaya çıkacağına inanıyoruz. Öğretmenlerimizin desteğiyle tüm okullarımızda bu eğitimi yaygınlaştıracağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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