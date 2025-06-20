Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki 06 FG 5259 plakalı otomobil, ilçe merkezi Sinop Caddesi'nde E.K'nin kullandığı 57 ACK 820 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında bulunan D.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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