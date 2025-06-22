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        Sinop'ta park halindeki otomobil yandı

        Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:52
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        Sinop'ta park halindeki otomobil yandı
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        Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kent merkezi Ada Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir binanın garajında park halindeki 09 FD 051 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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