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        Gerze'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:53
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        Gerze'de çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Yaykıl köyü Tiryaki Mahallesi’ndeki otluk alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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