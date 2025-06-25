Gerze'de çıkan örtü yangını söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Yaykıl köyü Tiryaki Mahallesi’ndeki otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü.
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