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        Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis yaralandı

        Sinop'ta, "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:11
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        Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis yaralandı
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        Sinop'ta, "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli girişinde seyir halindeki plakası bulunmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

        Ekiplerce "dur" ihtarında bulunulan G.G.Ş'nin kullandığı motosiklet, bu sırada polis memuru Fuat Ekin'e çarptı.

        Olayda polis memuru Ekin yaralandı, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan K.A. kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ile yanındaki şüpheli tünel içindeki kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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