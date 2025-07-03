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        Boyabat'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:14
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        Boyabat'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.K'nin (54) kullandığı 34 TD 2037 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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