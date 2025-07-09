Türkeli'de jandarma ekiplerince ormanlık alanda denetim yapıldı

Ekipler, ayrıca vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaları konusunda uyararak, olası yangın veya şüpheli durumla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Ormanlık alanlarda denetim yapan ekipler, vatandaşlardan sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına sebep olabilecek atıkların ormanlara bırakılmamasını istedi.

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