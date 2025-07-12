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        Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:48
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        Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Ada Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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