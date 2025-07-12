Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ada Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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