Sinop'ta kayalıktan denize düşen kişi öldü
Sinop'un Ayancık ilçesinde kayalık alandan denize düşen kişi hayatını kaybetti.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kayalık alandan denize düşen kişi hayatını kaybetti.
Gelincik Burnu mevkisinde denize girmek isteyen Yılmaz Çelik, dengesini kaybederek denize düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede bulunan bir balıkçı teknesine alınarak karaya ulaştırılan Çelik, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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