Sinop'ta kayalıktan denize düşen kişi öldü

Bölgede bulunan bir balıkçı teknesine alınarak karaya ulaştırılan Çelik, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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