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        Sinop'ta kayalıktan denize düşen kişi öldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde kayalık alandan denize düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 22:56 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:56
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        Sinop'ta kayalıktan denize düşen kişi öldü
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde kayalık alandan denize düşen kişi hayatını kaybetti.

        Gelincik Burnu mevkisinde denize girmek isteyen Yılmaz Çelik, dengesini kaybederek denize düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgede bulunan bir balıkçı teknesine alınarak karaya ulaştırılan Çelik, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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