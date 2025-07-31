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        Sinop'ta ormanlık alana devrilen kargo aracının sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde kargo aracının ormanlık alana devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:09
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        Sinop'ta ormanlık alana devrilen kargo aracının sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde kargo aracının ormanlık alana devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Mustafa Sarıkaya'nın kullandığı 34 EBE 040 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu Hatip köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kaza sonucu araçta sıkışan ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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