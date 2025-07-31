Sinop'ta ormanlık alana devrilen kargo aracının sürücüsü yaralandı

Kaza sonucu araçta sıkışan ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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