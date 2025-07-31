Sinop'ta ormanlık alana devrilen kargo aracının sürücüsü yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde kargo aracının ormanlık alana devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kargo aracının ormanlık alana devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Mustafa Sarıkaya'nın kullandığı 34 EBE 040 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu Hatip köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu araçta sıkışan ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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