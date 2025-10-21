Boyabat'ta 9. Çocuk Kitapları Günleri başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen 9. Çocuk Kitapları Günleri başladı.

Kaymakamlık tarafından Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve dört gün sürecek etkinlikte, 12 yayınevine ait 3 bin kitap okuyucularla buluşacak.

Etkinliğin ilk gününde Araştırmacı Yazar Erdoğan Car, Eğitimci Yazar Emre Yılmaz ve Eğitimci Yazar Haluk Yolsal çocuklarla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı.

Car, "Etkinlikteki amacımız kitabı ve kitap okumayı sevdirmekle birlikte bunu alışkanlık haline getirmektir. Dört gün süreyle kitap fuarımız açık olup, çocuklarımızı bekliyoruz." dedi.