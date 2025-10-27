Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Ayancık'ta Filistin yararına Hayır Çarşısı açıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Filistin'e destek amacıyla gıda ürünlerinin satıldığı Hayır Çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:58
        Ayancık'ta Filistin yararına Hayır Çarşısı açıldı
        Sinop'un Ayancık ilçesinde Filistin'e destek amacıyla gıda ürünlerinin satıldığı Hayır Çarşısı açıldı.

        İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ayancık Şubesi işbirliğinde açılan çarşıdan elde edilecek gelirin tamamı Filistin'e bağışlanacak.

        Çarşının açılışında konuşan Kaymakam Ahmed Çelik, Türk halkının her zamanki gibi mazlumların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

        Çarşıya gösterilen ilgi ve duyarlılığın kendisini çok memnun ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

        "Filistinli kardeşlerimiz her daim dualarımızda, gönüllerimizdedir. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Rabbimiz mazlum coğrafyalara barış ve huzur ihsan eylesin. Tüm vatandaşlarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

        İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan'ın dua okumasının ardından kapılarını açan çarşıda, ilk alışverişi Kaymakam Çelik ve beraberindekiler yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

