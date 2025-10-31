Sinop Mehter Takımı ilk gösterisini gerçekleştirdi

Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde müzisyen Ahmet Sever şefliğinde gerçekleştirilen gösteriye Vali Mustafa Özarslan, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği tarafından farklı meslek sahibi 25 kişinin bir araya getirilerek kurulan mehter takımı ilk gösterisini gerçekleştirdi.

