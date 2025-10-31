Sinop Mehter Takımı ilk gösterisini gerçekleştirdi
Sinop'ta farklı meslek sahiplerinin oluşturduğu "Sinop Mehter Takımı", ilk gösterisini yaptı.
Sinop'ta farklı meslek sahiplerinin oluşturduğu "Sinop Mehter Takımı", ilk gösterisini yaptı.
Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği tarafından farklı meslek sahibi 25 kişinin bir araya getirilerek kurulan mehter takımı ilk gösterisini gerçekleştirdi.
Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde müzisyen Ahmet Sever şefliğinde gerçekleştirilen gösteriye Vali Mustafa Özarslan, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Mehter takımı, 3 Kasım'da Sinop'un fethinin 811. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında da konser verecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.