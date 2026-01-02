Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Kaya ve Avni Demirtaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

