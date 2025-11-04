Erfelek'te kaçak makaron operasyonunda bir kişi yakalandı

Ekiplerce adreste yapılan aramada, kaçak 51 bin dal makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir zanlıya ait adrese operasyon düzenlendi.

