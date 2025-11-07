Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        19 Mayıs Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında G.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen G.Y. sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangında evde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        Gerze'de Filistin'e destek için Hayır Çarşısı açıldı
        Gerze'de Filistin'e destek için Hayır Çarşısı açıldı
        Sinop'ta Akıl ve Zeka Oyunları Projesi ile öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
        Sinop'ta Akıl ve Zeka Oyunları Projesi ile öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
        Karadeniz'deki etkili rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi
        Karadeniz'deki etkili rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi
        Sinop'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den şehit ailesine ziyaret
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den şehit ailesine ziyaret
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı