Gerze'de çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Sinop'un Gerze ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
19 Mayıs Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında G.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen G.Y. sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangında evde de hasar oluştu.
