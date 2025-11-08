Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:45
        Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor
        Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

        İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde yer alan gürgen, kayın ile köknar ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede yeşilin tonları, yerini sonbahar renklerine bıraktı.

        Renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

        Ormanın içinden geçen yolun kıvrılarak ilerlemesi de ayrı bir güzellik oluşturuyor.

        Bölgedeki sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

