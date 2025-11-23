Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan berber yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir berber dükkanının önüne motosikletle gelen iki kişiden biri iş yerine girerek berber M.Y'ye silahla ateş ettikten sonra dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı.

