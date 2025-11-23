Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan berber yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir berber dükkanının önüne motosikletle gelen iki kişiden biri iş yerine girerek berber M.Y'ye silahla ateş ettikten sonra dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Saldırıda yaralanan M.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
