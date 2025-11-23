Gerze'de motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
M.H. idaresindeki 57 ACB 419 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Sinop–Bafra yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
