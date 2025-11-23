Habertürk
        Gerze'de motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        23.11.2025 - 16:55
        Gerze'de motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
        Sinop'un Gerze ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.H. idaresindeki 57 ACB 419 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Sinop–Bafra yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

