        Sinop Haberleri

        Türkeli'de Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:25
        Türkeli'de Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Sinop'un Türkeli ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği binada çıkan yangına ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği merkezde görevli personele uygulamalı olarak gösterildi.

        Tatbikatta ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve güvenli toplanma alanlarıyla ilgili personele bilgiler aktarıldı.

        Tatbikat sonunda Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince itfaiye personeline katkılarından ötürü teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

