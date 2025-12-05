Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreste yapılan aramada 526 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
