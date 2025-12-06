Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta yükümlülerine "Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi Semineri" verildi

        Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine "Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:17
        Boyabat'ta yükümlülerine "Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi Semineri" verildi
        Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine "Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi" eğitimi verildi.

        2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Boyabat Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi Psikolojik Danışman İzzet İlkay Düşkün sunum yaptı.

        Düşkün, eğitimde iletişim ve şiddetin toplumsal ve sosyal boyutu, ailede sevgi, saygı, empati ve sağlıklı iletişimin etkisi ile şiddetin önlenmesi konularında bilgi verdi.

        Denetimli Serbestlik Gönüllüsü Avukat Kübra Nur Sultan Türkmen de aile içi iletişim ve şiddetin önlenmesinin hukuki boyutu hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

