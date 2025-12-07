Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yaya üst geçidine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarparak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 22:31 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta yaya üst geçidine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarparak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Adnan Menderes Bulvarı üzerinde H.İ.B. idaresindeki 57 DV 125 plakalı otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümü alev aldı.

        Sürücü H.İ.B. ile araçtaki Ö.A, L.K. ve G.Y.N. çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri ise alevler otomobilin içine sıçramadan yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Saldırıya uğrayan Rus tankeri 'Mıdvolga-2', Sinop açıklarında incelemeye al...
        Saldırıya uğrayan Rus tankeri 'Mıdvolga-2', Sinop açıklarında incelemeye al...
        Saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli geminin Sinop'taki tamir çalışmaları sü...
        Saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli geminin Sinop'taki tamir çalışmaları sü...
        Boyabat'ta yükümlülerine "Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi Semineri"...
        Boyabat'ta yükümlülerine "Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi Semineri"...
        Gerze Kent Konseyi'nin hazırladığı proje, AB'den 15 milyon hibe almaya hak...
        Gerze Kent Konseyi'nin hazırladığı proje, AB'den 15 milyon hibe almaya hak...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
        Bakan Memişoğlu: 2026 yılı sonunda yerli helikopter ambulansımız Gökbey fil...
        Bakan Memişoğlu: 2026 yılı sonunda yerli helikopter ambulansımız Gökbey fil...