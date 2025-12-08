Sinop'ta jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 19 yeni araç hizmete alındı

Sinop'ta, emniyet teşkilatına tahsis edilen 19 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kente gönderilen 19 yeni aracın hizmete alınması dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un huzuru ve güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin günün her saatinde her bir vatandaşın canını, malını, huzurunu ve güvenliğini korumak için sahada olduğunu aktaran Özarslan, zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına, milletin huzuruna kastedenlere Sinop'u dar etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Devletin demir yumruğunun suçluların tepesinden eksik olmayacağını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Gerek Sahil Güvenlik birimindeki görevlilerimiz gerekse emniyet ve jandarma birimlerindeki görevlilerimizin her biri Sinoplu hemşehrilerimizin öz kardeşidir, öz evlatlarıdır. Kendi anne ve babalarının, kendi kardeşlerinin huzurunu, can ve mal güvenliğini temin etmek için samimi bir şekilde zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına, milletimizin, kentimizin huzuruna kast edenlere karşı hiç durmaksızın kesintisiz görev başındadır. Bu 19 yeni araçla, jandarma ve emniyet birimlerimizin araç envanteri güçlenecek, asayiş hizmetlerimizin etkinliği artacak, trafik denetimlerinde müdahale kapasitemiz yükseltilecek, uyuşturucu ile mücadelede hız ve koordinasyon sağlanacak, şehir merkezinden en uzak köylerimize kadar güvenlik hizmetleri daha etkin yürütülecek ve sahadaki operasyonel gücümüz ve müdahale kabiliyetimiz önemli ölçüde artacaktır."