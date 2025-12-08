Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 19 yeni araç hizmete alındı

        Sinop'ta, emniyet teşkilatına tahsis edilen 19 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:50 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:50
        Sinop'ta jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 19 yeni araç hizmete alındı
        Sinop'ta, emniyet teşkilatına tahsis edilen 19 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından kente gönderilen 19 yeni aracın hizmete alınması dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un huzuru ve güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

        Güvenlik güçlerinin günün her saatinde her bir vatandaşın canını, malını, huzurunu ve güvenliğini korumak için sahada olduğunu aktaran Özarslan, zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına, milletin huzuruna kastedenlere Sinop'u dar etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

        Devletin demir yumruğunun suçluların tepesinden eksik olmayacağını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Gerek Sahil Güvenlik birimindeki görevlilerimiz gerekse emniyet ve jandarma birimlerindeki görevlilerimizin her biri Sinoplu hemşehrilerimizin öz kardeşidir, öz evlatlarıdır. Kendi anne ve babalarının, kendi kardeşlerinin huzurunu, can ve mal güvenliğini temin etmek için samimi bir şekilde zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına, milletimizin, kentimizin huzuruna kast edenlere karşı hiç durmaksızın kesintisiz görev başındadır. Bu 19 yeni araçla, jandarma ve emniyet birimlerimizin araç envanteri güçlenecek, asayiş hizmetlerimizin etkinliği artacak, trafik denetimlerinde müdahale kapasitemiz yükseltilecek, uyuşturucu ile mücadelede hız ve koordinasyon sağlanacak, şehir merkezinden en uzak köylerimize kadar güvenlik hizmetleri daha etkin yürütülecek ve sahadaki operasyonel gücümüz ve müdahale kabiliyetimiz önemli ölçüde artacaktır."

        Özarslan, yeni ekip araçlarının jandarma ve emniyet teşkilatlarına hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından dua okunarak, yeni araçlar hizmete alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

