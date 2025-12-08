Habertürk
        KUZKA'dan Sinop'ta uygulanması planlanan projelere teknik destek

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından, Sinop'ta uygulanması planlanan turizm amaçlı projelere teknik destek sağlanacak.

        Giriş: 08.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:15
        KUZKA'dan Sinop'ta uygulanması planlanan projelere teknik destek
        Sinop Valiliği ile KUZKA arasında 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında yapılan anlaşmaya göre, KUZKA tarafından kentte hayata geçirilmesi öngörülen Akliman Karavan Park Konsepti, Abalı Köyü Kurt Kuyusu Halk Plajı ve Peyzaj Tasarımı ile Hamsilos Tabiat Parkı Alan Düzenleme projelerine teknik destek verilecek.

        Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Sinop'un turizmine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Sinop'ta son yıllarda karavan turizmine yönelik bir talep artışı olduğu gözlemlediklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Sinop tercih edilen bir şehir, Sinop bir cazibe merkezi. Fakat planlama yapılmadığında işgaliye, trafik, görüntü ve çevre kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz ilimizin bu ivmesini doğru yönetmek zorundayız. İşte bu proje tam da bu nedenle çok kritik. Bizim Akliman için hedefimiz, doğayı koruyarak kontrollü, düzenli, güvenli bir karavan turizmi merkezine dönüştürmektir. Bu proje kapsamında Akliman'ın karavan turizmine uygunluğu bilimsel olarak analiz edilecek. Bu proje tamamlandığında, Sinop Karadeniz Bölgesi'nin örnek karavan parklarından birine sahip olacaktır."

