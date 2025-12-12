Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
A.S.D. idaresindeki 57 ABK 016 plakalı motosiklet, Gelincik Mahallesi Stad Yolu Caddesi'nde F.K'nin kullandığı 57 ACH 114 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
