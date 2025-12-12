Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:08
        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A.S.D. idaresindeki 57 ABK 016 plakalı motosiklet, Gelincik Mahallesi Stad Yolu Caddesi'nde F.K'nin kullandığı 57 ACH 114 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

