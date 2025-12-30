Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 736 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 736 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 736 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 736 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 23, Boyabat'ta 15, Erfelek'te 13, Türkeli'de 7, Gerze'de 4, merkez ilçede 10 olmak üzere 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu'da da 616 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        Tokat'ta kar nedeniyle il genelinde 30, Amasya'da 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Benzer Haberler

        Sinop'ta yol buz tuttu, araçlar yolda kaldı
        Sinop'ta yol buz tuttu, araçlar yolda kaldı
        Türkeli'de buzlanma kazaya neden oldu: Otomobil yan yattı
        Türkeli'de buzlanma kazaya neden oldu: Otomobil yan yattı
        Sinop'ta kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
        Sinop'ta kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
        Sinop'ta kömür yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta kömür yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
        Türkeli'de taşımalı doğalgaz yeniden verilmeye başlandı
        Türkeli'de taşımalı doğalgaz yeniden verilmeye başlandı
        Sinop'ta bazı ilçelerde eğitime bir gün ara
        Sinop'ta bazı ilçelerde eğitime bir gün ara