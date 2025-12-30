Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 736 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 736 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 23, Boyabat'ta 15, Erfelek'te 13, Türkeli'de 7, Gerze'de 4, merkez ilçede 10 olmak üzere 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 616 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar nedeniyle il genelinde 30, Amasya'da 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.