        Haberleri

        Kalp krizi sonucu vefat eden asker Sinop'ta toprağa verildi

        İstanbul'da vatani görevi sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Er Onurcan Aktaş, memleketi Sinop'ta defnedildi.

        Giriş: 17.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:11
        Kalp krizi sonucu vefat eden asker Sinop'ta toprağa verildi
        İstanbul'da vatani görevi sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Er Onurcan Aktaş, memleketi Sinop'ta defnedildi.


        İstanbul'da görev yaptığı birliğinde düzenlenen törenin ardından Boyabat ilçesine getirilen Aktaş'ın naaşı, ilk olarak Hamzalı köyündeki baba ocağına götürüldü.

        Burada helallik alınmasının ardından Aktaş'ın cenazesi askerlerin omzunda aile kabristanlığına getirildi.

        Aktaş'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenazeye, Aktaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Vali Özarslan'dan başsağlığı mesajı

        Vali Mustafa Özarslan ise yayımladığı mesajında, vatani görevi sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Aktaş'a Allah'tan rahmet diledi.

        Mesajında, Aktaş'ın ailesine sabırlar dileyen Özarslan, "Vatani hizmetini ifa ederken ebediyete intikal eden evladımız Jandarma Er Onurcan Aktaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

