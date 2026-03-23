Sinop'ta devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. M.K. idaresindeki 57 EF 026 plakalı otomobil, Yenikayalı köyü yolunda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan K.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

