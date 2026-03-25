        Sinop Haberleri

        Sinop'ta kaçak avlanan 491 kalkan balığına el konuldu

        Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 491 kalkan balığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güzelkent Köyü Limanı'nda bulunan bir balıkçı teknesinde denetim yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, teknede yasak yöntemlerle avlandığı tespit edilen 491 kalkan balığı bulundu.

        El konulan balıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
