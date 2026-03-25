        "Baharın habercisi" leylekler Sinop'taki Cuma Ovası'na gelmeye başladı

        Sonbahar aylarında sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'na gelmeye başladı.

        Giriş: 25.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Hava sıcaklıklarının artmasıyla her yıl binlerce kilometre katederek Cuma Ovası'na gelen leylekler, yaz mevsimini Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından ovadaki elektrik direklerine yerleştirilen yapay platformlar ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarında geçiriyor.

        Ağustosun sonlarına kadar ovada kalarak yuvalardaki yavrularını büyütecek leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.

        Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi Koordinatörü Orhan Okur, AA muhabirine, ovaya bu sene ilk leyleğin 6 Mart'ta geldiğini söyledi.

        Sonraki günlerde gelen leyleklerle bu sayının 35'e kadar yükseldiğini belirten Okur, "baharın habercisi" leyleklerin gelişinin hem bölge halkını hem de kendilerini son derece memnun ettiğini kaydetti.


        Okur, "Bu yıl da projemiz kapsamında leyleklerin yavrularıyla göç edeceği zamana kadar 50 yuvayı takip etmeye çalışacağız. Haziran ortalarında da leylek yavrularına halka takma çalışması yapılacağız." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"

        Sinop'ta yükümlülerden geleceğe nefes
        Sinop'ta nevruz kutlaması
        Ayancık'ta halk sağlığı için ekipler sahada
        Sinop'ta orman muhafızlarına kritik eğitim
        Şehrine olan vefasını emeklilikte de sürdürüyor
        Göç yolundaki turnalar Sinop'taki Cuma Ovası'nda görüntülendi
