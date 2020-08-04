Sinop'taki orman yangını `ateş kuşu´nun desteğiyle kontrol altında (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sinop'un Durağan ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle saat 15.30 sıralarında söndürüldü. Karadan ulaşımın zor olduğu yangın bölgesinde 1 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle ekiplerin karadan yürüttüğü soğutma çalışmalarına destek verildi. Yangında, yaklaşık 40 dönümlük alanda hasar oluştuğu öğrenildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yangınla ilgili, "Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Durağan SİNOP, (DHA)

2020-08-04 16:50:27



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