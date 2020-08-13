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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı adam, ‘biz polisiz’ yalanıyla 50 bin lira dolandırıldı

İHA

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşlı adam, 'biz polisiz' diye kendisini arayanlara inanarak 50 bin TL dolandırıldı.

Yaşlı adam, ‘biz polisiz’ yalanıyla 50 bin lira dolandırıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşlı adam, ‘biz polisiz’ diye kendisini arayanlara inanarak 50 bin TL dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcıları, Sinop’un Türkeli ilçesinde ikamet eden S.S.(60) adlı yaşlı bir şahsı aradı. Yaşlı adamı telefonda arayan dolandırıcılar, “Biz polisiz, bir dolandırıcının elinde sizin adınıza kayıtlı faturalar var. Bizim bu dolandırıcıyı yakalamamız için hesabına para yatırmanız gerekiyor” diyerek ikna etti.
Telefon dolandırıcılarına inanan yaşlı adam, bankada hesabında bulunan 50 bin TL parayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini alarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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