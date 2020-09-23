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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği

İHA

Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Sinop’ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği” düzenlendi.
Her yıl 23 30 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Avrupa ülkeleri ile birlikte etkinlik düzenleniyor. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordine ettiği etkinlik saygı durusu ve İstiklal Marşı ile başladı. İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Sinop “cycclub” sporcularının yaptığı doorcycling "Yüksek müzik dans koreografisi ile bisiklet egzersizi" izleyenlerin beğenisini kazandı. Vatandaşlar tarafından alkışlanan gösteri havadan ve yerden kameralarla görüntülendi.
Etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı Orhangazi Karakaş, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte konuşan M. Kazım Açıkbaş, “Her yıl 2330 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı başlayan bu etkinliğimizin genel amacı spor kültürünü tabana yaymak, hareketlilik bilinci oluşturmak, spor kültürünü her bireyde hissettirmek ve bunu bir alışkanlık haline getirmek, hareketlilik kavramını zihinlere kazımak. Bu projenin bu etkinliğin en önemli amacı da buydu. Bizler de Sinop’ta sporcu kardeşlerimizle birlikte bu etkinlikte bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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