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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta mangala saat kısıtlaması

İHA

Sinop’ta mangala saat kısıtlaması

Çeşitli illerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Sinop’ta ismi sayılan tescilli piknik ve mesire alanlarında saat 19.00’dan sonra piknik, mangal, semaver ve ateş yakılması kısıtlanırken, bu alanlar dışında yapılacak eylemlerin yasaklandığı açıklandı.
Saat kısıtlamasıyla birlikte piknik, mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilecek alanlar Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklama ile şöyle sıralandı:
“Sinop ili Gazi Mesire Yeri, Bektaşağa Mesire Yeri/Kent Ormanı, Abalı Köyü Söğütler Sırtı ve Erfelek ilçesi Gazi (Kuz)Tepesi Mesire Yerleri, Hamsilos Tabiat Parkı, Boyabat ilçesi Topalçam Tabiat Parkı, Durağan Buzluk, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Ayancık Akgöl ve İnaltı Mağarası, Türkeli Çatak Kanyonu Tabiat Parkları.”
Ayrıca Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, Boyabat Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı ve Gerze Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı alanlarında ateşli piknik yapmanın tamamen yasaklandığı duyuruldu.

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