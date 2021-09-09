Sinop Limanı'na demirlediler

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 30'a yakın gemi kentin doğal limanına sığındı. Limanda bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar harekete geçecek.

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